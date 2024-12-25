Вищий орган Ірану, що відповідає за регулювання інтернету, одноголосно проголосував за скасування заборони на популярний месенджер WhatsApp, яка діяла понад два роки.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Зазначається, що на засіданні було також ухвалено рішення про зняття обмежень на використання Google Play. Цей крок вважається першим етапом у процесі поступового зняття інтернет-обмежень.

Міністр зв’язку Ірану Саттар Гашемі зазначив, що це стало спільним рішенням усіх членів ради.

“Сьогодні ми зробили перший крок до зняття інтернет-обмежень одноголосно і з повною згодою”, – заявив він.

Радник президента Алі Рабії підкреслив, що запроваджені раніше обмеження викликали лише невдоволення серед громадян і створили додаткові витрати у повсякденному житті.

Президент Ірану Масуд Пезешкян виступає за зняття заборон, вважаючи, що вони не відповідають інтересам людей і держави. Віцепрезидент Мохаммад Джавад Заріф додав, що експерти також вважають ці обмеження невигідними для безпеки країни.

Втім, серед депутатів парламенту з’явилися противники такого рішення.

За інформацією видання Shargh, 136 із 290 парламентарів надіслали до ради звернення, у якому висловили стурбованість. Вони назвали це рішення “подарунком ворогам Ірану”.

“Доступ до заблокованих платформ має бути дозволений лише за умови, що вони відповідатимуть цінностям ісламського суспільства та дотримуватимуться законів Ірану”, – йдеться у повідомленні.

Раніше іранські посадовці закликали міжнародні технологічні компанії, зокрема Meta, відкривати представництва в Ірані, але через санкції США цього не сталося.

Попри численні обмеження, багато іранців знаходять способи обійти заборони, використовуючи VPN.

Такі платформи, як Facebook, X і YouTube, залишаються заблокованими з 2009 року. Telegram було заборонено за рішенням суду у квітні 2018 року, а WhatsApp і Instagram – після протестів у вересні 2022 року через смерть Махси Аміні.

Амінка, 22-річна курдка, була заарештована за порушення правил носіння хіджаба і загинула у поліцейському відділку. Її смерть спровокувала масові протести, внаслідок яких загинули сотні людей, а тисячі були затримані.

Президент Пезешкян, який обійняв посаду в липні, під час передвиборчої кампанії пообіцяв зменшити інтернет-обмеження.

Уряд Ірану також розробив власні альтернативи популярним додаткам, зокрема Neshan і Balad для навігації, Snapp! та Tapsi для таксі, а також месенджери Bale, Ita, Rubika та Soroush, які підтримують дзвінки та обмін повідомленнями.