В іранських дронах-камікадзе Shahed-136 виявили деталі, вироблені у польській Познані. У Польщі почали розслідування.

Про це повідомляє Radio Zet.

Журналісти встановили, що компанія Wytwornia Sprzetu Komunikacyjny Poznan, що належить державному Агентству промислового розвитку, продала паливні помпи компанії Iran Motorsazan, яка виробляє сільськогосподарські трактори. Але деталі потрапили на іранські заводи, що випускають військові дрони для Росії.

За даними Radio Zet, прокуратура розслідує це питання ще з 2022 року. Але відомо про нього стало лише тепер.

“Як до цього дійшло? Продаж за будь-яку ціну, я думаю, і спроба знайти ринки збуту. Ця компанія з того, що я перевірив, продає дуже широко, я думаю, в 190 країн світу”, — прокоментував ситуацію голова Міністерства національної оборони Владислав Косіняк-Камиш.

Він заявив про проведення ретельної перевірки контрактів з країнами, які підтримують Росію. Додав, що ця ситуація, яка погано впливає на наш імідж і польсько-українські стосунки.

Міністр МВС Польщі Томаш Семоняк сказав, що цей “випадок абсолютно шокує”. Він додав, що справа розкрита Агентством внутрішньої безпеки. Семоняк запевнив, що прокуратура “обов’язково проведе заходи”, висуне звинувачення та буде звітувати про подальший хід розслідування.

“Прокуратура проводить розгляд за фактом експорту з Польщі продукції, виробленої на підприємстві Wytwornia Sprzetu Komunikacyjny Poznan, яка є продукцією подвійного призначення, без дозволу міністра розвитку та технологій, що вимагається за законом”, — вказав він.

Тодішньому генеральному директору компанії висунули звинувачення у продажу продукції стратегічного значення без відповідного дозволу, йому загрожує до 10 років позбавлення волі.