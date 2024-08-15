У четвер, 15 серпня, в Іркутській області РФ розбився літак бомбардувальник Ту-22М3.

Про це повідомляє російське агентство “РИА Новости” з посиланням на Міноборони РФ

В Міноборони заявили, що Ту-22М3 зазнав аварії в Іркутській області під час виконання планового польоту.

За інформацією міністерства екіпаж катапультувався, літак упав у безлюдній місцевості, а на землі обійшлося без руйнувань.

Причиною аварії називають технічну несправність.