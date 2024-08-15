Про це повідомляє російське агентство “РИА Новости” з посиланням на Міноборони РФ
В Міноборони заявили, що Ту-22М3 зазнав аварії в Іркутській області під час виконання планового польоту.
За інформацією міністерства екіпаж катапультувався, літак упав у безлюдній місцевості, а на землі обійшлося без руйнувань.
Причиною аварії називають технічну несправність.
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