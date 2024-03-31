Про це повідомляє Бучанська районна військова адміністрація та заступник міського голови Ірпеня Андрій Кравчук.
«Сьогодні ми відкриваємо монумент, який уособлює не лише волю Ірпеня, а й волю всієї України. Цей монумент – це символ незламності українського духу, символ нашого прагнення до свободи. Ірпінь став одним із міст-фортець, які зупинили ворога», — заявив Кравчук.
Скульптура присвячена героїчному спротиву Ірпеня окупантам. На най написано “Цього металу замало, щоб нашу волю зламало” з перекладом на англійську мову. Також у нього є QR-код, за яким можна перейти на сайт із тривимірною моделлю цієї скульптури.
Монумент “Воля” відкрили в новому сквері Ірпеня, який назвали на честь поліцейського Сергія Близнюка. Він загинув під час евакуації мирних жителів у місті 5 березня 2022 року.
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