Скульптурну композицію "Воля" встановили до других роковин визволення міста та Київської області від російських окупантів.

Про це повідомляє Бучанська районна військова адміністрація та заступник міського голови Ірпеня Андрій Кравчук.

«Сьогодні ми відкриваємо монумент, який уособлює не лише волю Ірпеня, а й волю всієї України. Цей монумент – це символ незламності українського духу, символ нашого прагнення до свободи. Ірпінь став одним із міст-фортець, які зупинили ворога», — заявив Кравчук.

Скульптура присвячена героїчному спротиву Ірпеня окупантам. На най написано “Цього металу замало, щоб нашу волю зламало” з перекладом на англійську мову. Також у нього є QR-код, за яким можна перейти на сайт із тривимірною моделлю цієї скульптури.

Монумент “Воля” відкрили в новому сквері Ірпеня, який назвали на честь поліцейського Сергія Близнюка. Він загинув під час евакуації мирних жителів у місті 5 березня 2022 року.