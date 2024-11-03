Жителі одного з найбільш постраждалих від повені міст Іспанії Пайпорти закидали брудом та освистали короля Філіпа VI, його дружину та чиновників, включаючи прем'єр-міністра Педро Санчеса, які прибули у постраждалий регіон.

Про це повідомляє El Dario.

За інформацією видання, король та урядовці намагалися поговорити з місцевими жителями, проте ті закидали їх брудом. Поліція оточила короля і посадовців і намагалася затулити їх від бруду парасолями.

Далі Санчес і глава уряду Валенсії Карлос Масон покинули процесію, а королівська пара намагалася врегулювати ситуацію розмовляючи з молоддю, яка висловлювала їм докори.

Король зберігав спокій та намагався заспокоїти натовп громадян, які на нього кричали. Під час вислуховування скарг мешканців королева Летиція теж була заляпана брудом.

Місцеві жителі висловлювали невдоволення тим, що представники влади прибули з офіційним візитом лише через шість днів після трагедії та критикували чиновників за затримку у наданні допомоги постраждалим. Вони також задавали питанням, чому не було вжито заходів, щоб запобігти катастрофі.

Поговоривши кілька хвилин із обуреними жителями Пайпорти, король разом із королевою покинув район на автомобілі.

Станом на 3 листопада відомо про 214 загиблих внаслідок повеней в Іспанії.