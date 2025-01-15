Іспанія розглядає можливість введення 100-відсоткового податку на вартість нерухомості, яку купують нерезиденти Європейського Союзу, щоб впоратися з житловою кризою в країні.

Про це заявив премʼєр-міністр Педро Санчес, передає BBC.

За його словами, Іспанія має уникнути ситуації, коли суспільство поділяється на два класи: багатих землевласників і бідних орендарів.

У 2023 році мешканці країн, які не є частиною ЄС, придбали в Іспанії 27 тисяч обʼєктів нерухомості, зазначив Санчес, підкресливши, що це було зроблено не з метою постійного проживання, а для отримання прибутку.

Премʼєр-міністр ще не уточнив, коли запропонує цю ініціативу на розгляд парламенту, де йому часто було важко отримати достатню підтримку для ухвалення закону.

Санчес також запропонував низку інших заходів для забезпечення доступного житла, серед яких: