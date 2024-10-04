Про це повідомляє ABC.
Авіакатастрофа сталася 4 жовтня у провінції Теруель на сході Іспанії. Підполковник Пабло Естрада Мартін не встиг катапультуватися з F-18 і загинув.
Причини аварії наразі не встановлені.
У ВПС Іспанії повідомили, що Пабло Естрада Мартін нещодавно очолював місію у Литві, яка брала участь у патрулюванні повітряного простору країн Балтії.
Наразі Іспанія працює над заміною старих винищувачів на більш сучасні F-35.
- США вважають причиною катастрофи з F-16 технічну помилку
- Звільнення Олещука не повʼязане з авіакатастрофою F-16, – Умєров
- Пілот F-16 був збитий помилково зенітно-ракетним комплексом Patriot, — Безугла