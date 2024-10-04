У ВПС Іспанії повідомили, що Пабло Естрада Мартін нещодавно очолював місію у Литві, яка брала участь у патрулюванні повітряного простору країн Балтії.

Наразі Іспанія працює над заміною старих винищувачів на більш сучасні F-35.