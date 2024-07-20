Іспанська Цивільна гвардія в суботу, 20 липня, повідомила про затримання трьох людей за ймовірну причетність до кібератак на державні установи та стратегічні сектори Іспанії та країн НАТО.

Про це пише Europa Press

Імовірних зловмисників затримали на Балеарських островах та в Андалусії. В їхніх будинках провели обшуки та вилучили комп’ютерні й документальні матеріали.

Іспанська слідство вважає, що затримані належать до групи NoName057(16), яка виникла після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну та проголосила метою “реагувати на ворожі та відверто антиросійські дії західних русофобів”.

Основною діяльністю групи є здійснення “розподілених атак на відмову в обслуговуванні” (DDoS-атак) на сайти державних і приватних організацій країн, які підтримують Україну.

Минулого місяця про кібератаку з боку NoName057(16) заявив підрозділ General Dynamics, компанія Santa Barbara Systems, що базується в Іспанії і займається ремонтом танків Leopard для постачання в Україну.

Розслідування стосовно затриманих в Іспанії хакерів координує спеціалізована прокуратура. Цивільна гвардія Іспанії також оголосила, що продовжує розслідування за кількома напрямками, щоб продовжити ідентифікацію учасників атак.

У НАТО вже попереджали Росію про наслідки в разі подальших кібератак та інших гібридних нападів на держави-члени.