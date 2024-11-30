Президент Росії Володимир Путін продовжує акцентувати на технічних характеристиках нещодавно запущеної балістичної ракети «Орєшнік» і погрожує додатковими ударами цією ракетою по Україні в рамках широкої кампанії рефлексивного контролю, яку проводить Кремль.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Днями під час свого виступу в рамках ОДКБ Путін детально описав передбачувані технічні характеристики «Орєшніка», підкресливши розмір і максимальну внутрішню температуру його боєголовки, швидкість запуску та радіус вибуху. Також Путін погрозливо заявив, що Міноборони РФ і Генштаб РФ “вибирають об’єкти для знищення” в Україні, включно з “центрами прийняття рішень у Києві”.

Однак на думку аналітиків ISW, у можливостях ракети “Орєшнік” немає нічого особливо нового. Також малоймовірно, що застосування цього типу озброєнь призведе до російської ескалації у війні.

“Навіть погрози Путіна завдати ударів по “центрах ухвалення рішень” у Києві є порожнім звуком, адже російські війська і так регулярно завдають ударів по цивільній та критично важливій інфраструктурі в Києві за допомогою безпілотників і ракет, що здатні нести ядерні боєголовки”, — йдеться у звіті.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву Путіна на засіданні Ради безпеки ОДКБ у Казахстані та заявив, що “до тисяч ракет, які вже били по Україні, Путін, очевидно, хоче додати ще тисячі. Йому закінчення цієї війни не потрібне“.