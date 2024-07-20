Президент України Володимир Зеленський підтвердив важливість розвитку міжнародного консенсусу для продовження мирних переговорів щодо припинення війни в Україні. Він вважає, що саме дипломатія буде важливим елементом відновлення територіальної цілісності нашої держави й що Україні не обов’язково потрібно звільняти всю свою територію «силою».

Заяви глави держави проаналізували аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у звіті за 19 липня.

В інтерв’ю ВВС, опублікованому 18 липня, президент України заявив, що світові необхідно виробити єдиний консенсус щодо закінчення війни в Україні та представити план Росії, щоб спонукати РФ сісти за стіл переговорів. Зеленський наголосив, що дипломатія буде важливим елементом відновлення територіальної цілісності України.

“Зеленський та інші українські посадовці послідовно представляли своє бачення врегулювання війни в Україні шляхом переговорів, яке включає відновлення територіальної цілісності України та довгострокові гарантії безпеки для суверенітету та національної безпеки України від майбутньої агресії. Українські чиновники не сформулювали бажання поступитися територією Росії в обмін на мир, і заяви Зеленського узгоджуються з цією позицією”, – йдеться у звіті.

Аналітики оцінюють готовність українських офіційних осіб брати участь у добросовісних мирних переговорах з представниками Росії на основі українського суверенітету, територіальної цілісності та міжнародного права, у той час, як офіційні особи Кремля продовжують називати такі переговори “ультимативними” та закликають до врегулювання військового конфлікту шляхом капітуляції України.

Нагадаємо, в інтерв’ю ВВС президент України Володимир Зеленський заявив, що війна з Росією може закінчитися до кінця цього року, якщо союзники України на Заході залишаться сильними, та додав, що слабша Росія на полі бою поставить Україну на сильнішу позицію за столом переговорів.