Починаючи з 10 жовтня російські війська посилили контратакувальні дії у Курській області Росії. Ймовірно, росіяни мають на меті витіснити українські війська з Курщини до початку зими.

Про це пише Інституту вивчення війни (ISW) у звіті за 11 жовтня.

Українські офіційні особи раніше зауважували, що війська РФ активізують наступальні операції в Україні, особливо механізовані наступальні операції, щоб скористатися перевагами сухих доріг і місцевості перш ніж дощова сезонна погода спричинить багнюку.

Аналітики припускають, що оперативний розрахунок росіян також поширюється на їх зусилля з відвоювання усієї Курської області. Кілька російських медіа повідомили про початок із 11 жовтня періоду обмеженої багнистості місцевості.

“Російське військове командування може бути стурбоване тим, що погані погодні умови восени 2024 року і на початку зими 2024-2025 років сприятимуть позиційним боям у Курській області та дадуть українським військам більше часу, щоб закріпитися на своїх головних рубежах і закріпити існуючі позиції”, – зазначається у звіті.

Також аналітики вважають, що краще закріплені українські сили з більшими укріпленнями в Курській області, ймовірно, ще більше ускладнять спроби Росії відтіснити українські війська назад через кордон. Водночас армія РФ може відчути закриття вікна можливостей ліквідувати вторгнення ЗСУ до Курської області з нинішнім рівнем живої сили й техніки, які російські військові виділили для цієї операції.

Днями Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський казав про те, що з початку вторгнення 6 серпня 2024 року, російські війська передислокували до Курської області близько 50 тисяч військовослужбовців з інших оперативних напрямків.