Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війні (ISW).
Аналітики також нагадали попередню заяву Президента України Володимира Зеленського про те, що Росія почала використовувати військових КНДР для проведення штурмів у Курській області. Зеленський наголосив, що до участі у підрозділи залучають велику кількість північнокорейців і вони вже зазнали перших серйозних втрат.
“Це перша заява українського офіційного представника про те, що північнокорейські війська проводять наступальні операції, після того, як 5 листопада міністр оборони України Рустем Умєров в інтерв’ю південнокорейській телекомпанії KBS заявив, що українські війська беруть участь у “невеликих” зіткненнях з північнокорейськими військами в Курській області”, – йдеться у звіті ISW.
Участь північнокорейських солдатів у боях підтверджують також і російські мілблогери. Однак аналітики ISW поки що не можуть це підтвердити, оскільки не мають достатньо доказів.
“ISW оцінює, що здатність КНДР вчитися і враховувати уроки, отримані під час бойових дій разом з Росією, ймовірно, значно погіршиться, якщо російське військове командування буде використовувати північнокорейські війська в таких же атаках з високим рівнем виснаження піхоти, в яких воно використовує більшість російського особового складу”, – заявили аналітики.
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