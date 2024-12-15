За даними кількох українських джерел, північнокорейські солдати почали проводити піхотні штурми на відкритій місцевості групами по 20-30 осіб у невизначених районах Курської області.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війні (ISW).

Аналітики також нагадали попередню заяву Президента України Володимира Зеленського про те, що Росія почала використовувати військових КНДР для проведення штурмів у Курській області. Зеленський наголосив, що до участі у підрозділи залучають велику кількість північнокорейців і вони вже зазнали перших серйозних втрат.

“Це перша заява українського офіційного представника про те, що північнокорейські війська проводять наступальні операції, після того, як 5 листопада міністр оборони України Рустем Умєров в інтерв’ю південнокорейській телекомпанії KBS заявив, що українські війська беруть участь у “невеликих” зіткненнях з північнокорейськими військами в Курській області”, – йдеться у звіті ISW.

Участь північнокорейських солдатів у боях підтверджують також і російські мілблогери. Однак аналітики ISW поки що не можуть це підтвердити, оскільки не мають достатньо доказів.

“ISW оцінює, що здатність КНДР вчитися і враховувати уроки, отримані під час бойових дій разом з Росією, ймовірно, значно погіршиться, якщо російське військове командування буде використовувати північнокорейські війська в таких же атаках з високим рівнем виснаження піхоти, в яких воно використовує більшість російського особового складу”, – заявили аналітики.