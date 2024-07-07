Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, ймовірно, має на меті перемикнути увагу Заходу на можливі мирні переговори між Росією та Україною, для того, щоб підірвати європейську підтримку України.

Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

“Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан продовжує позивати себе як потенційного посередника для припинення війни в Україні, всупереч відмові президента Росії Володимира Путіна від посередництва чи серйозних переговорів. Орбан, ймовірно, прагне перемикнути увагу Заходу на можливі мирні переговори в рамках своїх загальних зусиль, спрямованих на підрив європейської підтримки України”, — наголошують аналітики.

В ISW зауважили, що після візитів Орбана до Києва та Москви у виданні Newsweek вийшла його публікація, в якій угорський прем’єр звинуватив НАТО у виборі конфлікту замість миру і заявив, що Північноатлантичний союз було створено для підтримки миру.

Такі зусилля Орбана, на думку аналітиків, спрямовані на просування переговорів, та є, ймовірно, частиною його постійних прагнень, спрямованих на те, щоб перемикнути увагу Європи на обговорення мирних переговорів, а не на дискусії про військову підтримку України.

“Орбан постійно виступає проти й підриває зусилля Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні, і зміщення фокуса уваги Європи від військової допомоги сприяє досягненню цієї мети тепер, коли Угорщина головує в Раді ЄС”, — зауважили в ISW.