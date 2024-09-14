Про це повідомляє CNN.
Плакати, які вперше з’явилися на півночі Італії в червні та були помічені у Вероні, Модені, Пармі, Пізі та кількох містах південного регіону Калабрії, були оплачені асоціаціями, які були створені для протесту проти карантину в країні через COVID-19.
Офіційна реакція на плакати відрізняється в різних регіонах. У деяких містах їх зняли посадовці, а в інших залишили до закінчення терміну оплати. У Римі плакати викликали обурення мерії, оскільки вони містили назву й офіційний символ міста. Місцева поліція наказала видалити всі вивіски.
Посольство України в Римі звернулось до муніципалітету міста з проханням переглянути дозвіл на плакати.
«Ми глибоко стурбовані зухвалістю російської пропаганди у Вічному місті… Плакати мають чітку мету — реабілітувати імідж держави-агресора», — йдеться в повідомленні посольства у соцмережі Х.
Видання зазначає, що офіційно уряд Італії під керівництвом Джорджії Мелоні підтримує продовження військової підтримки України з боку країни відповідно до резолюції, погодженої Європейським Союзом. Водночас кілька членів правлячої коаліції Мелоні приватно виявляли симпатії до Росії, в тому числі покійний колишній прем’єр-міністр Сільвіо Берлусконі та віцепрем’єр Італії, міністр транспорту Маттео Сальвіні.
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