Про це йдеться у відповідній заяві організації.
“ЮНЕСКО засуджує ракетний обстріл об’єкта Всесвітньої спадщини, історичного центру Одеси минулої ночі, що спричинив серйозні пошкодження щонайменше двох культурних будівель, які перебувають під охороною Конвенцій ЮНЕСКО. Ці повторювані атаки мають припинитися. Необхідно дотримуватися міжнародного права”, – наголошується у заяві.
В організації зазначили, що “її команда вже працює над оперативною документацією завданої шкоди і спільно з українською владою визначає першочергові заходи реагування”.
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