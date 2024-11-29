Суд Івано-Франківська визнав 39-річного українського громадянина винним у державній зраді та колабораційній діяльності.

Про це повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура.

Підозрюваний ще у 2015 році перейшов на бік окупантів, приєднавшись до батальйону «Восток», який згодом став частиною терористичної організації “ДНР”. Чоловік обіймав посади стрільця, а згодом розвідника-стрільця, активно воюючи проти Збройних Сил України.

“За рішенням суду йому призначено 15 років ув’язнення з конфіскацією майна та забороною обіймати державні посади протягом такого ж строку”, – повідомляють у прокуратурі.

Під час слідства встановлено, що засуджений брав участь у бойових діях поблизу Мар’їнки та Олександріївки. У 2023 році в Ясинуватському районі Донецької області його затримали українські військові.

Розслідування проводили слідчі Управління СБУ в Івано-Франківській області. Судовий вирок набере чинності після завершення строку для апеляційного оскарження.