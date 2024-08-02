Про це повідомляє “Суспільне”.

Рішення ухвалили депутати міської ради Івано-Франківська в межах програми українізації пам’яті Ірини Фаріон.

“Буде змінена назва вулиці в пам’ять Ірини Фаріон. Також ми пропонуємо проводити книжкові ярмарки з місцевими письменниками та поетами, таким чином популяризуючи українське слово. Закликаємо всіх, хто може, особливо магазини чи будь-яких приватників, спілкуватися винятково українською мовою при наданні послуг і закликати до цього всіх жителів Івано-Франківська”, — виступила з доповіддю заступниця директора департаменту освіти та науки міськради Ольга Шендрик.