Про це повідомляє “Суспільне”.
Рішення ухвалили депутати міської ради Івано-Франківська в межах програми українізації пам’яті Ірини Фаріон.
“Буде змінена назва вулиці в пам’ять Ірини Фаріон. Також ми пропонуємо проводити книжкові ярмарки з місцевими письменниками та поетами, таким чином популяризуючи українське слово. Закликаємо всіх, хто може, особливо магазини чи будь-яких приватників, спілкуватися винятково українською мовою при наданні послуг і закликати до цього всіх жителів Івано-Франківська”, — виступила з доповіддю заступниця директора департаменту освіти та науки міськради Ольга Шендрик.
Повідомляється, що програму підтримав 31 депутат.
- Поліція знайшла будинок у лісі, де міг переховуватися нападник на Фаріон
- “Я нікого не вбивав”: Підозрюваний у вбивстві Фаріон не визнав своєї провини
- Журналісти ідентифікували затриманого у вбивстві Фаріон