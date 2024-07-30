Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.
У центрі працюватиме громадська приймальня, щоб кожен міг залишити звернення. Тут також облаштували консультаційний центр і створили дитячий простір, є хаб громадських ініціатив.
Центр розташований у “Домі воїна”. Лубінець наголошує, що українські воїни, ветерани та їх родини теж зможуть залишити звернення у разі порушення прав.
“Центр автономний у користуванні, він побудований на основі інклюзивності й доступності”, – додав омбудсмен.
У просторі працюватимуть представники Офісу Омбудсмена, регіональні експерти та координатори проєктів.
Відкрити центр саме в Івано-Франківську вирішили через велику кількість внутрішньо переміщених осіб тут.
“В області за минулий рік кількість звернень збільшилась на 40%”, – додав Лубінець.
Такі центри планують відкривати в інших регіонах країни.
Звернутися до центру захисту прав людини в Івано-Франківській області можна:
- за адресою вулиця Січових Стрільців, 8, з 09:00 по 18:00
- за номером телефону: 050 967 94 17
- за електронними адресами [email protected] або [email protected]