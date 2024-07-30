Перший в Україні центр захисту прав людини відкрили в Івано-Франківську.

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

У центрі працюватиме громадська приймальня, щоб кожен міг залишити звернення. Тут також облаштували консультаційний центр і створили дитячий простір, є хаб громадських ініціатив.

Центр розташований у “Домі воїна”. Лубінець наголошує, що українські воїни, ветерани та їх родини теж зможуть залишити звернення у разі порушення прав.

“Центр автономний у користуванні, він побудований на основі інклюзивності й доступності”, – додав омбудсмен.

У просторі працюватимуть представники Офісу Омбудсмена, регіональні експерти та координатори проєктів.

Відкрити центр саме в Івано-Франківську вирішили через велику кількість внутрішньо переміщених осіб тут.

“В області за минулий рік кількість звернень збільшилась на 40%”, – додав Лубінець.

Такі центри планують відкривати в інших регіонах країни.

Звернутися до центру захисту прав людини в Івано-Франківській області можна: