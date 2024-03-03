Як повідомляють в Івано-Франківській ОВА, правоохоронці оперативно встановили учасників правопорушень та одну жінку — потерпілу. Хулігани доставлені до місцевого управління поліції та дають визнавальні покази.

В ОВА також заявивли, що спільно з керівництвом правоохоронних органів області провели нараду, на якій обговорили ситуацію щодо недопущення в області таких проявів в майбутньому.