Про це повідомляє The Jerusalem Post.
Правоохоронці зазначили, що за попередніми даними, біля зупинки на цьому місці зупинився автобус, після чого вантажівка в’їхала в автобус і людей, які стояли на зупинці.
За уточненими даними, постраждали 33 людей, з них шестеро — тяжкопоранені. Деякі люди внаслідок атаки виявилися затиснутими під вантажівкою.
Інцидент розцінюється як терористичний акт.
Повідомляється, що водій вантажівки був нейтралізований цивільними, які мали при собі зброю.
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