Близько 33 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості після того, як у неділю, 27 жовтня, вантажівка в'їхала в автобусну зупинку поблизу військової бази Глілот в центральному Ізраїлі.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Правоохоронці зазначили, що за попередніми даними, біля зупинки на цьому місці зупинився автобус, після чого вантажівка в’їхала в автобус і людей, які стояли на зупинці.

За уточненими даними, постраждали 33 людей, з них шестеро — тяжкопоранені. Деякі люди внаслідок атаки виявилися затиснутими під вантажівкою.

Інцидент розцінюється як терористичний акт.

Повідомляється, що водій вантажівки був нейтралізований цивільними, які мали при собі зброю.