Для канадської аудиторії показали унікальну виставку віртуальної реальності “Living the war”, яка показує відвідувачам реалії життя українців, які понад 2,5 роки ведуть боротьбу із російським агресором.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

Генконсульство України в Торонто за підтримки Канадсько-української фундації представило в провінції Онтаріо унікальну виставку віртуальної реальності “Living the war”, яка переносить відвідувачів у реалії України, охопленої війною.

“Ця виставка нагадує про найбільший збройний конфлікт у Європі з часів Другої світової війни та вшановує пам’ять мільйонів українців, які пережили жахіття агресії. Це також символ стійкості та хоробрості нашого народу, який бореться за свободу, незалежність та майбутнє демократії”, — зазначив Генконсул Олег Ніколенко

У МЗС сподіваються, що дана виставка допоможе канадській аудиторії краще зрозуміти реалії війни та важливість підтримки України на шляху до перемоги та миру.