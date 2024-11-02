Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.
Генконсульство України в Торонто за підтримки Канадсько-української фундації представило в провінції Онтаріо унікальну виставку віртуальної реальності “Living the war”, яка переносить відвідувачів у реалії України, охопленої війною.
“Ця виставка нагадує про найбільший збройний конфлікт у Європі з часів Другої світової війни та вшановує пам’ять мільйонів українців, які пережили жахіття агресії. Це також символ стійкості та хоробрості нашого народу, який бореться за свободу, незалежність та майбутнє демократії”, — зазначив Генконсул Олег Ніколенко
У МЗС сподіваються, що дана виставка допоможе канадській аудиторії краще зрозуміти реалії війни та важливість підтримки України на шляху до перемоги та миру.
- Канада надає Україні ще 64 мільйони
- Канада і Франція підтримують Україну у питанні повернення дітей, яких викрали росіяни
- Канада передала Україні першу партію БТР LAV