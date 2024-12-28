Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

“У Природний заповідник “Горгани” фотопастка зазнімкувала постаті диких тварин на локації з казковими ялинками. Козуля і рись ніби “завмерли” на мить, щоб помилуватися красою засніжених Карпат”, — йдеться в дописі.

Рись євразійська – найбільша кішка Європи. Вона мешкає у дикій природі у Карпатах на висоті понад тисячу метрів над рівнем моря та на Поліссі у заболочених рівнинах та лісах.

Рись має гострий зір, особливо вночі, і хороший слух. Саме це допомагає їй вести нічний спосіб життя, полювати у сутінках та добре відчувати здобич чи небезпеку на відстані. Нещодавно в Карпатах рись помітили прикордонники. А у листопаді 2023-го цю дику тварину зазнімкували у Чорнобильському заповіднику.

Козуля (або сарна європейська) – належить до родини оленевих та є найменшим її представником. Вони живуть переважно у широколистяних та змішаних лісах. Також полюбляють селитися в тих місцях, де просторі галявини межують з чагарниками.