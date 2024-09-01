Про це інформує голова Харківської ОДА.
Раніше повідомлялось, що внаслідок обстрілів у регіоні постраждали кілька цивільних осіб, зокрема вагітна жінка, яка була госпіталізована. Обстріли спричинили пожежі в автомобілі, будинку та агропідприємстві.
Ворог влучив по цивільним підприємствам у декількох районах, внаслідок чого постраждали люди різного віку, включаючи дитину. Медична допомога надається, але ситуація залишається напруженою.
“Серед пошкоджень — відділення «Нової пошти», магазини, спортивний комплекс, торгівельний центр, автомобілі. Ворог цілив виключно в цивільну інфраструктуру. Ліквідація наслідків триває”, – повідомив голова Харківської ОДА.
Інформація оновлюється.
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