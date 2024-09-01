1 вересня пролунали повторні вибухи в декількох місцях Харкова. Голова Харківської ОВА повідомив про займання супермаркету, а також про постраждалих від російської агресії.

Про це інформує голова Харківської ОДА.

Раніше повідомлялось, що внаслідок обстрілів у регіоні постраждали кілька цивільних осіб, зокрема вагітна жінка, яка була госпіталізована. Обстріли спричинили пожежі в автомобілі, будинку та агропідприємстві.

Ворог влучив по цивільним підприємствам у декількох районах, внаслідок чого постраждали люди різного віку, включаючи дитину. Медична допомога надається, але ситуація залишається напруженою.

“Серед пошкоджень — відділення «Нової пошти», магазини, спортивний комплекс, торгівельний центр, автомобілі. Ворог цілив виключно в цивільну інфраструктуру. Ліквідація наслідків триває”, – повідомив голова Харківської ОДА.

Інформація оновлюється.