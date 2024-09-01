1 вересня пролунали повторні вибухи в декількох місцях Харкова. Голова Харківської ОВА повідомив про займання супермаркету, а також про постраждалих від російської агресії.

Про це повідомив Олег Синєгубов, голова Харківської ОВА.

Внаслідок обстрілів у регіоні постраждали кілька цивільних осіб, зокрема вагітна жінка, яка була госпіталізована.

Обстріли призвели до пожеж в автомобілі, будинку та побутовому приміщенні агропідприємства.

Окупанти влучили по цивільним підприємствам у Богодухівському районі та Люботині, внаслідок чого постраждали кілька людей різного віку, в тому числі дитина.

Загрози життю потерпілих немає, медична допомога надається. Ситуація залишається напруженою через можливість повторних ударів.