Про це повідомив Олег Синєгубов, голова Харківської ОВА.

Внаслідок обстрілів у регіоні постраждали кілька цивільних осіб, зокрема вагітна жінка, яка була госпіталізована.

Обстріли призвели до пожеж в автомобілі, будинку та побутовому приміщенні агропідприємства.

Окупанти влучили по цивільним підприємствам у Богодухівському районі та Люботині, внаслідок чого постраждали кілька людей різного віку, в тому числі дитина.

Загрози життю потерпілих немає, медична допомога надається. Ситуація залишається напруженою через можливість повторних ударів.

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