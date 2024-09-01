Про це повідомив Олег Синєгубов, голова Харківської ОВА.
Внаслідок обстрілів у регіоні постраждали кілька цивільних осіб, зокрема вагітна жінка, яка була госпіталізована.
Обстріли призвели до пожеж в автомобілі, будинку та побутовому приміщенні агропідприємства.
Окупанти влучили по цивільним підприємствам у Богодухівському районі та Люботині, внаслідок чого постраждали кілька людей різного віку, в тому числі дитина.
Загрози життю потерпілих немає, медична допомога надається. Ситуація залишається напруженою через можливість повторних ударів.
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