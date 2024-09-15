Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

“Рятувальники деблокували на 9-му поверсі будинку тіло загиблої особи. Ідентифікація наразі неможлива: тіло майже повністю згоріло. Буде призначена ДНК-експертиза. Ймовірно, це 94-річна жінка, яка вважалась безвісти зниклою після влучання російської авіабомби у будинок”, — йдеться в дописі.

За інформацією прокуратури, кількість постраждалих зросла до 42 людей. Серед поранених четверо дітей: троє хлопчиків віком 1, 12 та 13 років та 4-річна дівчинка.

Пошкоджено щонайменше три багатоповерхівки та 19 автомобілів.