Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.
“Рятувальники деблокували на 9-му поверсі будинку тіло загиблої особи. Ідентифікація наразі неможлива: тіло майже повністю згоріло. Буде призначена ДНК-експертиза.
Ймовірно, це 94-річна жінка, яка вважалась безвісти зниклою після влучання російської авіабомби у будинок”, — йдеться в дописі.
За інформацією прокуратури, кількість постраждалих зросла до 42 людей. Серед поранених четверо дітей: троє хлопчиків віком 1, 12 та 13 років та 4-річна дівчинка.
Пошкоджено щонайменше три багатоповерхівки та 19 автомобілів.
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