У Дніпровському районі Херсона внаслідок атаки безпілотника поранено двох осіб.

Про це повідомила Херсонська ОВА.

Внаслідок атаки ворожого безпілотника у Херсоні постраждали двоє людей: 61-річна жінка отримала серйозні травми і була госпіталізована, а 40-річний чоловік отримав легші поранення, від госпіталізації відмовився.

О 05:00 окупанти здійснили обстріл Києва північнокорейськими балістичними ракетами KN-23, що стало вже третім таким випадком у серпні з інтервалом у 6 днів.

Сьогодні вранці ворог здійснив ракетний удар по Києву, використавши балістичне озброєння. Це вже третій обстріл столиці балістикою у серпні, з інтервалом у 6 днів між атаками.

За попередніми даними, знову були застосовані північнокорейські ракети типу «KN-23», але протиповітряна оборона змогла запобігти ураженню Києва.