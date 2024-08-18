Про це повідомила Херсонська ОВА.
Внаслідок атаки ворожого безпілотника у Херсоні постраждали двоє людей: 61-річна жінка отримала серйозні травми і була госпіталізована, а 40-річний чоловік отримав легші поранення, від госпіталізації відмовився.
О 05:00 окупанти здійснили обстріл Києва північнокорейськими балістичними ракетами KN-23, що стало вже третім таким випадком у серпні з інтервалом у 6 днів.
Сьогодні вранці ворог здійснив ракетний удар по Києву, використавши балістичне озброєння. Це вже третій обстріл столиці балістикою у серпні, з інтервалом у 6 днів між атаками.
За попередніми даними, знову були застосовані північнокорейські ракети типу «KN-23», але протиповітряна оборона змогла запобігти ураженню Києва.
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