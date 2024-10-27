Про це написав начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.
“Менше години тому російські окупанти вдарили по Центральному району Херсона. Один чоловік отримав травми, несумісні з життям, інший дістав вибухову та закриту черепно-мозкову травми, контузію, множинні уламкові поранення, — йдеться в дописі.
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