Черговий напад російських військ на бригаду швидкої медичної допомоги за допомогою безпілотного літального апарата. Інцидент стався під час виконання медичного виклику у Дніпровському районі, коли медики намагалися надати допомогу хворому.

Про це повідомила Херсонська ОВА у своєму “Telegram”-каналі.

“Ворог скинув вибуховий пристрій з БпЛА на бригаду «екстренки», що прибула на виклик до хворого у Дніпровському районі.Поранення дістали двоє працівників. Це – чоловіки, 44 та 47 років. В них – вибухові травми та контузії, а також уламкові поранення ніг.”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, бригада швидкої медичної допомоги вирушила на виклик до чоловіка, який постраждав від попередньої атаки. Після того, як російські військові здійснили удар з дрона по цивільній особі, медики намагалися надати йому термінову допомогу, коли й самі стали мішенню для нового ворожого нападу.