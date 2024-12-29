Про це повідомляє видання Vecernji List.
Згідно з результатами екзит-полів, чинний президент Зоран Міланович набирає у першому турі 51.48%.
Його головний суперник – Драган Приморац, колишній міністр науки.
Роль президента в Хорватії значною мірою церемоніальна, оскільки глава держави не може накладати вето на закони, але має право голосу в питаннях зовнішньої політики, оборони та безпеки.
Під час свого перебування на посаді Міланович, колишній прем’єр-міністр і популіст, протистояв прем’єр-міністру Андрею Пленковичу в питаннях зовнішньої та державної політики.
Міланович є провідним європейським президентом-симпатиком Путіна та противником військової підтримки України.
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