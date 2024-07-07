Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв заявив, що у Києві відновлено дві третини власних генеруючих потужностей після ракетних обстрілів і робота триває.

Про це він сказав під час зустрічі, організованої Проєктом «Реформування сектору централізованого теплопостачання в Україні (ReWarm)».

Він нагадав, що столичні енергооб’єкти зазнали більше десятка обстрілів, внаслідок чого було виведено з ладу більш ніж половина генеруючих потужностей.

“Проведено колосальну роботу і зараз дві третини – відновлено. Важливо те, що застосовуються найсучасніші європейські технології й обладнання. В результаті, енергетичні об’єкти міста, що будувались переважно в радянській період, отримують модернізацію і стають набагато ефективнішими”, – зазначив посадовець.

Зокрема у місті заплановано децентралізувати систему виробництва електроенергії й тепла, побудувати ТЕЦ малої та середньої потужності. Крім того, місто розвиває кластер автономності об’єктів в умовах можливої відсутності електроенергії, особливо в зимовий період.

За словами Пантелєєва, всі лікарні міста оснащені генераторами, також понад сто котелень системи централізованого опалення мають генератори, 175 бюветів також можуть бути оперативно підключені до джерел автономного живлення.

“Зараз збільшуємо кількість мобільних пересувних котелень. Саме в межах Проєкту “Реформування сектора централізованого теплопостачання в Україні” здійснюється встановлення сонячних панелей у медичних закладах Києва”, – повідомив заступник голови КМДА.