Республіканець Майк Тернер відправив листа до президента Джо Байдена із заявою, що відправка солдатів КНДР до Росії у війні проти України має стати "червоною лінією для США та НАТО".

Копію листа розмістив у своєму дописі в мережі Х голова Комітету з розвідки Палати представників Конгресу США Майк Тернер.

Майк Тернер — республіканець. Він наголосив, що переміщення військ КНДР до Росії “викликає тривогу” та є “крайньою ескалацією конфлікту” в Україні. Він вважає, якщо це дійсно підтвердиться, то вимагає “негайної реакції” США і союзників по НАТО, щоб уникнути розширення війни.

“Північнокорейські війська, які або атакують Україну з території Росії, або входять на територію України, мають бути червоною лінією для Сполучених Штатів і НАТО. Ваша адміністрація повинна зробити це абсолютно чітко та недвозначно”, — пише Тернер.

Нагадаємо, 13 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що Росія та КНДР “нарощують союзництво” і вже йдеться не тільки про постачання зброї, яка використовується проти України, а й про “передачу людей” до російських військ. Уже 14 жовтня Зеленський заявив, що Північна Корея “фактично включилась” у війну проти України.