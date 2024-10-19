Копію листа розмістив у своєму дописі в мережі Х голова Комітету з розвідки Палати представників Конгресу США Майк Тернер.
Майк Тернер — республіканець. Він наголосив, що переміщення військ КНДР до Росії “викликає тривогу” та є “крайньою ескалацією конфлікту” в Україні. Він вважає, якщо це дійсно підтвердиться, то вимагає “негайної реакції” США і союзників по НАТО, щоб уникнути розширення війни.
“Північнокорейські війська, які або атакують Україну з території Росії, або входять на територію України, мають бути червоною лінією для Сполучених Штатів і НАТО. Ваша адміністрація повинна зробити це абсолютно чітко та недвозначно”, — пише Тернер.
Нагадаємо, 13 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що Росія та КНДР “нарощують союзництво” і вже йдеться не тільки про постачання зброї, яка використовується проти України, а й про “передачу людей” до російських військ. Уже 14 жовтня Зеленський заявив, що Північна Корея “фактично включилась” у війну проти України.
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