Агенти підпільного руху “Атеш” продовжують збір даних про місця розміщення російських систем протиповітряної оборони в окупованому Криму. У ході розвідок було виявлено одну з ворожих радіолокаційних станцій, розташовану неподалік Балаклавської ТЕС.

Про це йдеться на сторінці “Атеш” у Telegram-каналі.

“Координати місця: 44.5548125, 33.6023906”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всю наявну інформацію оперативно передано Силам оборони України.

Напередодні партизани зафіксували переміщення колони самохідної артилерійської установки 2С19 “Мста-С” в бік Джанкою.

“Висока інтенсивність боїв на півдні України та значні втрати окупантів змушують їх заміщати знищену техніку та військових. Ми продовжуємо вести партизанську боротьбу і робимо свій внесок у перемогу над рашизмом”, — зазначають представники військово-патріотичного руху.