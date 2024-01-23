За інформацією, розміщеною на сторінці мера Києва Віталія Кличка. в Святошинському районі палає будівля, легкові авто та є попередня інформація про пошкодження уламками дитсадка

В Солом’янському районі вибуховою хвилею повибивало вікна, в кількох квартирах загоряння. Також руйнувань зазнала двоповерхова нежитлова будівля.

У Печерському районі внаслідок влучання в нежитлову будівлю сталася пожежа. Під час ліквідації наслідків обстрілу виявили одного потерпілого.

На даний момент в Києві відомо про 20 постраждалих, 13 з яких відмовились від госпіталізації.