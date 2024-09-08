Подія трапилася у Голосіївському районі столиці на території автотранспортного підприємства, тривоги в цей час не було.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

За його словами, вибух стався у Голосіївському районі столиці на території автотранспортного підприємства.

“Стався вибух наразі невідомого походження. Частково зруйнована двоповерхова будівля. Пожежі немає. Під завалами можуть бути люди. Екстрені служби вже працюють на місці”, — написав він о 10:37.

Пізніше Кличко повідомив, що під завалами знайшли двох людей, а ще згодом начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко написав, що знайшли третє тіло.

Рятувальні роботи тривають, повідомили в ДСНС.