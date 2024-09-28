Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
За його словами, близько 15 російських “Шахедів” атакували вночі Київ, усі дрони на підступах до столиці знищила ППО.
В одному з районів зафіксували падіння уламків.
“Попередньо, зафіксовано падіння уламків в Оболонському районі столиці.
Внаслідок чого було пошкоджено нежитлове приміщення. Інформація щодо постраждалих не надходила.
Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються”, — написав він.
Повітряна тривога у столиці тривала близько трьох годин.
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