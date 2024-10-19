Про наслідки ударів безпілотників по столиці повідомив міський голова Віталій Кличко.

“У Дарницькому районі столиці під час ворожої атаки постраждала жінка. Її госпіталізували і оперують. Невеличкий уламок БпЛА потрапив у помешкання жінки через вікно балкону. Інших ушкоджень у багатоквартирному будинку немає”, — написав він.

Також пошкоджений будинок в Дніпровському районі, поінформували в Київські МВА.

“Сили оборони знешкодили усі російські дрони, які загрожували столиці. Але цього разу не обійшлося без потерпілих. Внаслідок нічної атаки ударних БпЛА російської армії на Київ у Дніпровському районі пошкоджено фасад будинку, молода жінка отримала серйозне поранення нижньої кінцівки. У Дарницькому районі
уламками пошкоджено припарковані авто. Без потерпілих”, – зазначили там.

В 6:52 в Києві та низці областей знову була оголошена тривога. За словами керівника КМВА Сергія Попка, для столиці була ракетна небезпека.

Як повідомлялося, російські загарбники запустили кілька груп ударних безпілотників з південного та північного напрямків.

Вранці Суспільне повідомило про вибухи поблизу Черкас.

Також повітряні сили повідомляли про ракетну небезпеку для Умані.

  • Російська армія атакувала енергооб’єкти у 4 областях.
  • У Миколаєві кількість постраждалих внаслідок нічного удару зросла до 16.
  • На об’єкті критичної інфраструктури в Миколаївській області виникла пожежа через атаку російських дронів.