Росіяни запустили кілька груп ударних безпілотників, вранці вибухи було чутно також поблизу Черкас.

Про наслідки ударів безпілотників по столиці повідомив міський голова Віталій Кличко.

“У Дарницькому районі столиці під час ворожої атаки постраждала жінка. Її госпіталізували і оперують. Невеличкий уламок БпЛА потрапив у помешкання жінки через вікно балкону. Інших ушкоджень у багатоквартирному будинку немає”, — написав він.

Також пошкоджений будинок в Дніпровському районі, поінформували в Київські МВА.

“Сили оборони знешкодили усі російські дрони, які загрожували столиці. Але цього разу не обійшлося без потерпілих. Внаслідок нічної атаки ударних БпЛА російської армії на Київ у Дніпровському районі пошкоджено фасад будинку, молода жінка отримала серйозне поранення нижньої кінцівки. У Дарницькому районі

уламками пошкоджено припарковані авто. Без потерпілих”, – зазначили там.

В 6:52 в Києві та низці областей знову була оголошена тривога. За словами керівника КМВА Сергія Попка, для столиці була ракетна небезпека.

Як повідомлялося, російські загарбники запустили кілька груп ударних безпілотників з південного та північного напрямків.

Вранці Суспільне повідомило про вибухи поблизу Черкас.

Також повітряні сили повідомляли про ракетну небезпеку для Умані.