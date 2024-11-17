Враховуючи наслідки останнього російського обстрілу, а саме — пошкодження деяких ТЕС, у столиці можуть початися стабілізаційні відключення.

Про це в ефірі телемарафону “Єдині новини” сказав речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов.

“В ДТЕК вже заявили про пошкодження деяких ТЕС. Розуміємо, що Київ є частиною великої енергетичної інфраструктури – не виключено, що надалі будуть застосовані стабілізаційні відключення. Але це залежить від аналізу, що відбувається з нашою системою”, — заявив Шаманов.

Речник додав, що наслідки атаки вже почали оперативно усувати, “але сказати, як ми будемо жити далі, можна буде лише після аналізу ситуації”.

Нагадаємо, за даними Президента України, цього ранку війська країни-агресора випустили по території України близько 120 ракет і 90 дронів.