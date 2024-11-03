Внаслідок атаки ударними безпілотниками у ніч на 3 листопада на Київ окупанти пошкодили дорожнє покриття, опору освітлення та електродроти.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація у Telegram-каналі.

Внаслідок відбиття атаки було зафіксовано падіння уламків в Шевченківському та Голосіївському районах міста. Зокрема в Шевченківському районі пошкоджено дорожнє покриття, опору освітлення та електромережі. В щонайменше пʼяти будівлях вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон, вхідні групи. Пожежі та постраждалих — немає.

У КМВА уточнили, що на Київ ворожі безпілотники заходили різними курсами й знову на дуже малих висотах. Вони були запущені переважно з північного-східного напрямку. Загалом протягом ночі повітряна тривога в місті оголошувалася двічі й сумарно тривала пʼять з половиною годин.