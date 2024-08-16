Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики України.

У МКІП повідомили, що один із храмів у Лаврі буде надано для потреб військовослужбовців на основі звернення військового капеланства Сухопутних військ ЗСУ.

Перша служба відбулася за участю військових капеланів, воїнів, які проходять лікування, та курсантів. Генеральний директор заповідника Максим Остапенко зазначив, що це є логічним продовженням програми «Духовне відновлення культурою», яка діє у Лаврі вже другий рік.

«Це місце, де буде лунати щоденна молитва за військо і перемогу. Присутність українських військових капеланів у Нижній лаврі – це ще один потужний крок для утвердження цього духовного простору як національної святині», – заявив він.

Військові капелани разом із братією Свято-Успенської Києво-Печерської лаври на чолі з владикою Авраамієм проводитимуть богослужіння в храмі та надаватимуть духовну підтримку військовим.

Вони підкреслили важливість консолідації суспільства у боротьбі з агресором, особливо в умовах широкомасштабного вторгнення рф, зазначаючи, що духовна підтримка Збройних сил України є надзвичайно цінною в цей складний час.

У МКІП повідомили, що церква Живоносного Джерела, розташована на території Нижньої Лаври, не є історичною спорудою, оскільки на її місці раніше була водонапірна вежа, перебудована на початку 2000-х років.

Доступ до церкви наразі закритий, але буде відкрито для військовослужбовців.