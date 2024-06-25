У наступному раунді переговорів з Євросоюзом щодо вступу України, який відбудеться у липні, місце проведення буде однією з європейських країн.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, пише “Межа”.

Під час першої міжурядової конференції між Україною і ЄС, віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина повідомила, що наступна зустріч відбудеться вже у липні в Європі. Під час конференції сторони почали узгоджувати календар заходів по всіх 33 напрямках майбутніх переговорів.

Віцепрем’єр також зазначила, що уряд України представив свою переговорну позицію, яку схвалив у п’ятницю, і для проведення зустрічі був потрібен консенсус всіх 27 держав Європейського Союзу.

Україна пройшла складний період, коли виникали спірні питання у торгівлі з сусідніми країнами, зокрема з Польщею, але продовжувала системний діалог з Угорщиною. Деякі країни ЄС сумнівалися, чи зможе Україна виконати свої зобов’язання в умовах війни, але завдяки спільним зусиллям з усіма державами, які затвердили переговорну рамку ЄС, сьогодні відбулася перша офіційна міжурядова конференція між ЄС і Україною щодо набуття членства в Європейському Союзі.