У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники встановили свою військову базу в порту.

Про це інформує міська рада Маріуполя.

У колишній автобазі торгового порту на вулиці Флотській, яка зараз використовується підрозділами Росгвардії для базування, раніше була виявлена велика логістична база загарбників по вулиці Таганрогській, 60.

Ця база розташовується поруч з будинками мирних жителів, що свідчить про цілеспрямоване використання росіянами мирних українців як прикриття. Інформацію про це надали у міській раді.

Відомо, що в п’ятницю, 21 червня, в порт Маріуполя прибув другий за тиждень російський танкер із дизпаливом. Це може свідчити про те, що росіяни готуються до запуску залізниці до порту.