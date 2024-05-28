«Вже киплю від того, що і як відбувається, і наскільки "генеральська мафія" є сталим явищем», - написала нардепка

У своєму дописі у Facebook Мар’яна Безугла порадила Головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському

«Ввести оборонне планування. Так, ми досі не плануємо наші ресурси. Не підраховуємо, в скільки обійдеться нова бригада. Підписуємо створення і ліквідацію підрозділів за методом “я начальник, я так думаю” та інше. Окрема тема, ще збираюся написати про це згодом».

А також додала:

«І не підписувати всі організаційні директиви Головнокомандувача без будь-якої експертизи. Зараз що той каже, то міністр і підписує. Так вже ліквідували кіберпідрозділи, об’єднану вогневу підтримку запхали в піхоту і ще багато іншого».

Нардепка порадила Головнокомандувачу: