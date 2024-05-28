У своєму дописі у Facebook Мар’яна Безугла порадила Головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському
«Ввести оборонне планування. Так, ми досі не плануємо наші ресурси. Не підраховуємо, в скільки обійдеться нова бригада. Підписуємо створення і ліквідацію підрозділів за методом “я начальник, я так думаю” та інше. Окрема тема, ще збираюся написати про це згодом».
А також додала:
«І не підписувати всі організаційні директиви Головнокомандувача без будь-якої експертизи. Зараз що той каже, то міністр і підписує. Так вже ліквідували кіберпідрозділи, об’єднану вогневу підтримку запхали в піхоту і ще багато іншого».
Нардепка порадила Головнокомандувачу:
«Замість яскравих заяв партнерам про співпрацю, приділити увагу фактичній роботі і тому, що зараз Сирський і його Генштаб обмежили горизонтальні робочі зв’язки з іноземними партнерами. Головнокомандувач замкнув все спілкування суто на себе, з його знанням англійської (кхм, кхм) та часом. Автократичний дід, на жаль. Ніяких спільних робочих груп, “ми все самі знаємо”. Згадується історія більш відкритого Залужного, який, тим не менше, так сперечався з американським Головнокомандувачем щодо мінування кордону в січні 2022, що на деякий час припинив спілкування».
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