Прем’єр-міністр Віктор Орбан прибув до столиці Китаю Пекіна. Під час свого візиту він зустрівся з лідером країни Сі Цзіньпінем.

Про приїзд до Пекіна Орбан написав у соцмережах.

Він опублікував фото з аеропорту з підписом «Мирна місія 3.0». Угорська газета Magyar Nemzet із посиланням на речника Орбана Берталана Хаваші писала, що прем’єр-міністр Угорщини зустрінеться з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

«Після Києва і Москви ми прибули до Пекіна, третю станцію мирної місії», — написав угорський прем’єр.

Крім того, до китайської столиці приїхав не лише прем’єр-міністр, а й міністр закордонних справ і торгівлі Петер Сіярто. Той згодом опублікував у Facebook фото зустрічі з Сі Цзіньпінем.

«Ми, угорці, миролюбна нація, люди, які прагнуть миру, рівноваги та злагоди. А Китай — одна з країн, які діють найбільш рішуче, гучно та віддані справі миру. Пекін — третя зупинка миротворчої місії», — написав глава угорського МЗС.

Раніше Орбан анонсував нові «несподівані зустрічі» після своїх візитів до Києва та Москви, а Сіярто закликав «провоєнних політиків» «пристебнути паски безпеки».