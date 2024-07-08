Про приїзд до Пекіна Орбан написав у соцмережах.
Він опублікував фото з аеропорту з підписом «Мирна місія 3.0». Угорська газета Magyar Nemzet із посиланням на речника Орбана Берталана Хаваші писала, що прем’єр-міністр Угорщини зустрінеться з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.
«Після Києва і Москви ми прибули до Пекіна, третю станцію мирної місії», — написав угорський прем’єр.
Крім того, до китайської столиці приїхав не лише прем’єр-міністр, а й міністр закордонних справ і торгівлі Петер Сіярто. Той згодом опублікував у Facebook фото зустрічі з Сі Цзіньпінем.
«Ми, угорці, миролюбна нація, люди, які прагнуть миру, рівноваги та злагоди. А Китай — одна з країн, які діють найбільш рішуче, гучно та віддані справі миру. Пекін — третя зупинка миротворчої місії», — написав глава угорського МЗС.
Раніше Орбан анонсував нові «несподівані зустрічі» після своїх візитів до Києва та Москви, а Сіярто закликав «провоєнних політиків» «пристебнути паски безпеки».
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