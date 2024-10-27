Грошові виплати будуть надходити на віртуальну карту “Національного кешбеку”, яку можна відкрити через мобільний застосунок “Дія”.

Про це сказав перший заступник міністра економіки Олексій Соболев в ефірі телемарафону.

“Це одна тисяча гривень на людину, незалежно від віку та соціального статусу. Використати можна протягом грудня-січня-лютого. Виплати будуть надходити на карту “Національного кешбеку”. Це віртуальна картка, яку можна відкрити через “Дію”, – пояснив Соболев.

Він додав, що ці гроші марковані – тобто є визначене коло, куди їх можна витратити. Водночас їх можно буде задонатити на зборойні сили, наголосив перший заступник міністра економіки України.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський оголосив, що з 1 грудня в Україні стартує нова програма допомоги населенню, яка передбачає виплату 1000 гривень кожному громадянину.