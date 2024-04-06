У березні Росія здійснила наймасовіший від початку війни удар по енергосистемі України, переслідуючи ціллю досягнення тотального блекауту.

Герман Галущенко. Фото: Вікіпедія

Російські загарбники здійснюють регулярні обстріли України, однак ворожа атака 22 березня стала наймасштабнішою від початку повномасштабного вторгнення.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафону.

“Насправді, ми очікували ударів по енергосистемі. Але масштаб удару 22 березня був у рази більший, якщо порівнювати всі попередні удари. Це наймасштабніший удар по енергетиці з початку війни”, — пояснив міністр.

За словами Галущенка, росіяни атакують Україну постійно, однак раніше вони діли більш локально, віддаючи перевагу ударам по окремих регіонах.

“Росіяни не зупинялися. Вони зимою постійно атакували енергетику, але били більш локально, обираючи певні регіони, щоб залишити їх без світла. Сьогодні вони просто масштабували ці атаки на всю державу, щоб досягти тотального блекауту”, — підкреслив Галущенко.

Додамо, що Харківщина наразі має найбільший масштаб руйнувань на об’єктах генерації та передачі електроенергії.