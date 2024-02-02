Про це Міноборони повідомило в Telegram.

У засіданні взяли участь Естонія та Люксембург — це країни-лідери коаліції. Крім них, були представники Бельгії, Великої Британії, Данії, Ісландії, Італії, Латвії, Литви, Нідерландів, Німеччини, Польщі, США та Японії. До розмови долучилися фахівці з НАТО та Європейського Союзу.

Під час зустрічі Естонія, Люксембург, Данія, Латвія, Литва та Нідерланди підтвердили раніше заявлені внески в коаліцію. Разом ці суми становлять більш як 30 мільйонів євро.

Держави запевнили, що готові співпрацювати у сфері цифрової трансформації.