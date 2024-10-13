Про це повідомляє пресслужба Міноборони України із посиланням на заяву заступниці міністра оборони України з питань цифровізації Катерини Черногоренко.
За її словами, застосунок Армія+ стане універсальним цифровим помічником військовослужбовця, адже його наступна версія отримає функції навчання. А в майбутньому у застосунку також з’являться електронний військовий квиток та соціальні послуги й бонуси від бізнесів.
“У цивільному житті ми звикли до зручних цифрових сервісів. Наша мета — зробити військову службу максимально комфортною та сучасною, враховуючи специфіку армії”, — наголосила Черногоренко.
Вона зазначила, що ключові нововведення Армія+ включатимуть:
- навчальний модуль з базовою інформацією про військову справу, що вже погоджений з Генеральним штабом ЗСУ;
- цифровий аналог військового квитка, який матиме таку ж юридичну силу, що й паперовий;
- систему бонусів, знижок та соціальних пільг для військових.
Певні новації очікуються і в мобільному застосунку Резерв+, зокрема у ньому буде інноваційний сервіс рекрутингу. Це дозволить військовозобов’язаним переглядати актуальні вакансії у військових частинах.
“Ми прагнемо зробити процес мобілізації більш прозорим та інформативним. Щоб вмотивовані люди, які вирішили добровільно долучитися до лав Сил оборони, отримали повну картину можливостей служби”, — підкреслила заступниця міністра.
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