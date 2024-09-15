Про це розповів начальник Управління інформаційних технологій міністерства оборони Олег Берестовий у DOU Podcast.

За словами Берестового, зараз повістки виписують вручну, друкують, і потім папери приходять начальнику ТЦК, який має підписувати їх, ставити печатку, і далі повістки розносять.

“Це — неефективний процес. Тому ми зробили зараз функціонал, щоб повістку можна було генерувати в реєстрі “Оберіг”, – зауважив представник Міноборони.

Він додав, що повістку будуть підписувати електронним підписом начальника ТЦК і вже не роздруковувати безпосередньо в ТЦК.

“Воно буде йти одразу на централізований друк, звідти — на Укрпошту, вона розвозитиме, а в нас буде інформація, де повістка знаходиться”, – зазначив Берестовий.

З його слів, процес буде прозорим і “це дозволить мати військово-політичному керівництву релевантнішу інформацію, ніж є зараз”. Також “Резерв+” буде функція перевірки, яка дозволить військовозобов’язаному через сканер QR перевірити, чи дійсно начальник ТЦК підписав цю повістку, чи вона законна, валідна та легальна.

Водночас Берестовий сказав, що самих повісток в “Резерв+” не буде.

“Ми цього не плануємо. Але плануємо розробити функціонал, щоби хоч трохи автоматизувати, цивілізувати вручення повісток за допомогою Укрпошти й певних автоматизованих процесів на бекенді”, – додав представник МО України.