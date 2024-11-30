Впродовж листопада українські війська уразили чимало дороговартісних зразків техніки та озброєння російської армії. Зокрема, йдеться про зенітно-ракетні комплекси “Бук” різних модифікацій, “Тор”, С-400 “Тріумф” та інше.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

Зазначається, що початку місяця українські оператори дронів уразили пускову установку ЗРК “Бук-М2” на гусеничному шасі. Під час бойової роботи цей ЗРК може уражати цілі як у складі зенітного ракетного комплексу при цілевказанні від командного пункту, так й автономно, в заздалегідь визначеному секторі.

Пізніше, а саме 16, 19 та 29 листопада, українські воїни вразили ще три російські ЗРК “Бук” різних модифікацій.

Також у листопаді українські захисники вразили зенітно-ракетний комплекс “Тор”, який за визначенням відомства, є сухопутним “двійником” російського ЗРК “Кинджал” морського базування. Цей комплекс призначений для вирішення завдань протиповітряної та протиракетної оборони на рівні дивізійної ланки.

За даними відомства, у цьому місяці також було вражено дві важкі вогнеметні системи залпового вогню ТОС-1А “Сонцепьок”, комплекс радіоелектронної боротьби “Борисоглебськ-2”, сім російських БМД-4 з екіпажем та десантом, а також російський РЛС “Зоопарк”.

Підрозділи ЗСУ також завдали ракетного удару по місцю розгортання дороговартісного російського зенітного ракетного комплексу С-400 “Тріумф”, а наприкінці місяця знищили два російських радіолокаційних комплекси “Подльот”.

Ще однією дороговартісною мішенню наших воїнів стала російська рухома маловисотна радіолокаційна станція “Каста 2Е2”, яка призначена для контролю повітряного простору, визначення координат та розпізнавання повітряних цілей, у тому числі на гранично малих висотах.