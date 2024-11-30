Про це повідомляє Bundeswehr.
За оцінкою Фройдінга, в районі Покровська наразі склалася “особливо критична ситуація”, тому українським силам, ймовірно, доведеться звідти виходити, аби не опинитися в оточенні ворога.
“Росія атакує із залученням людей і засобів, які нам майже неможливо уявити. Наразі російські збройні сили втрачають на Донбасі до двох тисяч людей на добу, але ці втрати вона може компенсувати. В результаті Росія постійно збільшує території … Я очікую, що Покровськ (українським силам) доведеться покинути приблизно наприкінці року або на початку 2025 року”, — зазначив Фройдінг.
Також представник Бундесверу заявив, що ситуація на Курщині також є складною. Українські війська закріпилися там після наступу в серпні цього року, але відтоді Росія підготувала до 60 тисяч військових, щоб відвоювати територію.
“Оборона України дуже стійка, але протягом наступних кількох тижнів і місяців на неї також буде зростати тиск”, — вважає Фройдінг.
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