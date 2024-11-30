Очільник спеціального штабу з питань України в Міністерстві оборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг вважає, що Україна, скоріш за все, втратить Покровськ на Донеччині. На це вказує те, що російські війська володіють військовою ініціативою на всіх фронтах.

Про це повідомляє Bundeswehr.

За оцінкою Фройдінга, в районі Покровська наразі склалася “особливо критична ситуація”, тому українським силам, ймовірно, доведеться звідти виходити, аби не опинитися в оточенні ворога.

“Росія атакує із залученням людей і засобів, які нам майже неможливо уявити. Наразі російські збройні сили втрачають на Донбасі до двох тисяч людей на добу, але ці втрати вона може компенсувати. В результаті Росія постійно збільшує території … Я очікую, що Покровськ (українським силам) доведеться покинути приблизно наприкінці року або на початку 2025 року”, — зазначив Фройдінг.

Також представник Бундесверу заявив, що ситуація на Курщині також є складною. Українські війська закріпилися там після наступу в серпні цього року, але відтоді Росія підготувала до 60 тисяч військових, щоб відвоювати територію.

“Оборона України дуже стійка, але протягом наступних кількох тижнів і місяців на неї також буде зростати тиск”, — вважає Фройдінг.